Besuch aus Oslo: Maria Menas Konzert im Mojo

× Erweitern Foto: I. Bjørvik Maria Mena

Expand Foto: M. Rädel Hamburg Mehr Hamburg-Themen findest du hier im hinnerk

Die norwegische Popsängerin Maria Mena feiert am 19. Februar ihren Geburtstag. Zuvor gibt sie sich aber im legendären Mojo Club in unserem schönen Hamburg die musikalische Ehre. Und das tut sie am 1.2. ab 18 Uhr.

Bei uns wurde die Musikerin vor allem durch ihre Hits „All This Time (Pick-Me-Up Song)“ und „Just Hold Me“ bekannt, in ihrer Heimat Norwegen ist Maria Mena wesentlich erfolgreicher und belegt mit Charterfolgen wie „Den fineste Chevy’n“, „Home for Christmas“ und „I Need a Man“ regelmäßig Spitzenplätze.

Wir haben also durchaus etwas nachzuholen und zu entdecken – und das Konzert am 1. Februar im Mojo Club (Reeperbahn 1, Hamburg) ist doch eine perfekte Gelegenheit oder? Alle Tourdaten der Singer-Songwriterin bekommst du hier: www.mariamena.no/tour. Und Bilder sowie lebensfrohe Einblicke in Maria Menas Leben gibt es natürlich auf Social Media: www.instagram.com/mariamena_official.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: