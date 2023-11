HH: Martin Tietjen: „Schmidt-Karaoke-Show“

× Erweitern Foto: M. Rädel Martin Tietjen

Foto: M. Rädel Schmidt

An die Mikros, fertig, los! Zusammen mit Anna Schweim und Cilit Bäng bespaßt der queeren TV-Stern freitags bei der Karaokenacht in der Hausbar im Schmidt Theater an der Reeperbahn.

Auf Scoial Media frohlockt das Team der populären Kulturadresse am Spielbudenplatz 27 – 28 auch schon vorab: „Immer ab 23:23 Uhr geben wir die Bühne in der Hausbar frei für alle Hobby-Sänger*innen!“ Das klingt doch nach viel Spaß, oder? Also: traut euch!

Über Martin Tietjen: Der am 13. November 1985 in Henstedt-Ulzburg geborene TV-Moderator und Buchautor wurde vor allem durch seine Moderationen bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Der ehemalige GZSZ-Schauspieler ist aber auch als Blogger und YouTuber populär. In Berlin und Hamburg sieht man ihn regelmäßig im queeren Nachtleben.