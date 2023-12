Das mhc braucht Unterstützung

× Erweitern Foto: M. Rädel

Du kannst mithelfen, dass Hamburg queer und divers bleibt. Denn Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community ist wichtig und Community-Projekte wie dieses auch.

Auf seiner Homepage macht das queere Zentrum in Hamburg, das Magnus-Hirschfeld-Centrum (Borgweg 8, 040 27877800, info@mhc-hamburg.de), auf eine aktuelle Notlage aufmerksam: „Als gemeinnütziger Verein für Beratung, Kultur + Treffpunkt für Hamburgs queere Community sind wir in Hamburg seit nunmehr 40 Jahren aktiv. Die aktuelle Situation bringt uns an unsere finanziellen Grenzen. Wir sind nun umso mehr auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen“. Wer spenden will, der kann dies hier tun: secure.spendenbank.de

Über Magnus Hirschfeld: Der jüdischstämmige Arzt war einer der ersten Sexualwissenschaftler und 1897 Mitbegründer der ersten Homosexuellen-Bewegung, dem Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK), das sich für die Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen einsetzte. Geboren wurde der Vorkämpfer der LGBTIQ*-Community am 14. Mai 1868 in Kolberg. Sein „Institut für Sexualwissenschaften“ (gegründet 1919) in Berlin war ein liberaler Leuchtturm der noch jungen Weimarer Republik. Im Mai 1933 zerstörten Nazis das Institut – seine queere Bibliothek wurde auf dem heutigen Bebelplatz verbrannt.