Mit gleich zwei Veranstaltungen erfreut DIE (erotische) Hamburger Szeneadresse ihre Fans. Einmal im Juni mit „Midsommar“ und einmal im Juli, da wird es dann nicht weniger sexy, denn es gibt es dann den „Bullsday“ in der Apollo.

Klingt nach Spaß unter Männern! Und die Grafiken versprechen dasselbe ... Mit einem Augenzwinkern frotzelt die „Hamburger Gay Sauna mit Tradition“ daher auch auf ihrer Homepage: „Ehemänner sind hier in bester Gesellschaft. Besonders untereinander.“

Am 21. Juni bei „Midsommar in der Apollo“ gibt es von 12 bis 21 Uhr „Hot Dog satt“, der Eintritt beträgt 19,50 Euro. Und am 24. Juli beim „Bullsday in der Apollo“ locken dich zum selben Preis von 12 bis 21 Uhr Tapas und einmal RedBull. www.apollosauna.de

