Martha Hari, Johannes D. Täufer und DJbj freuen sich auf dich am 1. Oktober ab 23:59 Uhr.

Auf die Ohren bekommen die Klubber zum Start in den Oktober (und in ein langes Wochenende) Indie, Pop und Elektro, also Musik, die nicht dem House-Mainstream entspricht, der sonst gerne in der Szene für beste Laune und Tanzlustbarkeiten sorgt. Es geht eben auch anders!

1.10., „Mis-Shapes: Gaynaissance“, Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, Hamburg, 23:59 Uhr