Mittwoch. Bergfest. WunderBar!

Noch zwei Arbeitstag, dann ist (für die meisten) Wochenende, Freizeit, Spaßzeit. #mensch kann aber schon heute etwas feiern und gedanklich ans vergangene oder kommende Wochenende anknüpfen.

Zum Beispiel in der WunderBar! Das Team der queeren Institution an der Talstraße 14 freut sich auch schon auf Social Media: „Mittwochs Eskalalalalatiooooooon Heute wird wieder der Schnaps fließen wie es sich gehört! Ausgewählte Schnäpse gibt es heute sogar für nur 1€ und die Longdrinks Größe L für 6 €. Das ist aber noch nicht alles! Wir haben nämlich noch die beste Musik von DJ Chris Chunga am Start! Lasst euch das nicht entgehen und kommt ab 20 Uhr zu uns und feiert!“ Dazu haben wir vom hinnerk nichts mehr anzumerken oder gegen einzuwenden. „Hier in der Talstraße 14 kann Mann also ruhig noch mal jugendliche Schandtaten begehen in den plüschigen Sofaecken oder in den abschließbaren wie engen Örtlichkeiten“, verriet uns ein Barkeeper einmal im Interview ...

10.5., WunderBar, Talstraße 14, Hamburg, 20 Uhr, wunderbar-hamburg.de