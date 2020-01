Strike a pose! Modestadt Hannover

× Erweitern Foto: M. Rädel Modepreis Hannover

Foto: M. Rädel

Mailand, Paris, Berlin, New York ... Hannover. Warum das so ist, erfährst du hier.

Foto: modedesign-studium.de Prof. Martina Glomb

Am 11. Juli wird in der Hauptstadt des Landes Niedersachsen der „Modepreis Hannover 2020“ verliehen. Schon jetzt steckt der Studiengang Modedesign der Hochschule Hannover unter der Leitung der Designerin – der Modeschöpferin – Prof. Martina Glomb (kleines Bild rechts) mitten drin in den Vorbereitungen zum Event. Gestern schon wurde er auf der Berliner Fashion Week in dort ausliegenden Magazinen beworben.

"Buy less, choose well!" Prof. Martina Glomb

Bereits zum 12. Mal werden besonders kreative, mutige und talentierte Jungdesigner, Neulinge in der Modewelt, ausgezeichnet. Die Schirmherrin ist übrigens Vivienne Westwood, die Punk-Mode-Ikone setzt sich, wie auch die gebürtige Bremerin Glomb** für Nachhaltigkeit in der Modewelt ein. Vorbildlich.

www.modepreis-hannover.de

**Prof. Martina Glomb war einst Chefdesignerin bei Vivienne Westwood.