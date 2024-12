Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg zeigt Hanne Friis

× Erweitern Foto: Marie Sjøvold Die Textilkünstlerin Hanne Friis

Expand Foto: Øystein Thorvaldsen, © Hanne Friis & Galerie Maria Wettergren Hanne Friis, Impulse (cyan), 2021–22

Expand Foto: M. Rädel Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg Schon beim Eintreten ins Museum erfreut ungewöhnliche Kunst

Vor wenigen Tagen eröffnete die aktuelle Ausstellung von Hanne Friis im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg. Die dritte Schau in der Ausstellungsreihe „Contemporary Craft“ widmet sich der ungewöhnlichen Stoff-Kunst der skandinavischen Avantgardistin – und ist noch bis zum 27. April zu erleben.

Über deren Werke verrät das Museum am Hamburger Hauptbahnhof (am Steintorplatz): „Organische Formen treffen auf strahlend leuchtende Farben und industriell gefertigte Funktionstextilien: Das MK&G präsentiert die erste Einzelausstellung der norwegischen Textilkünstlerin Hanne Friis (*1972) in Deutschland. Die dritte Schau in der Ausstellungsreihe Contemporary Craft zeigt mit 19 skulpturalen Arbeiten einen Überblick über ihr Werk, darunter raumgreifende Objekte aus Latex, Seide, Samt, Wolle und Gore-Tex sowie neue Textilarbeiten, die eigens für die Ausstellung gefertigt wurden“ – unser Tipp für dich! www.mkg-hamburg.de

