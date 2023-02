NACHGEFRAGT: Saturday Night Amanda

× Erweitern Foto: @monstamoda Amanda Cox und Prince Damien

Foto: M. Rädel Zuckersüße Gäste, die jeden Spaß mitmachen

Die Diva legt am Wochenende in der „Olivia Jones Bar“ in Hamburg los, für uns hatte Amanda Cox dennoch etwas Zeit.

Worauf können wir uns am Samstag freuen? Auf eine süße, urige Bar, Atmosphäre mit Tanz, leckeres Bier und viel Witz.

Und wer tritt neben Dir noch auf? Ich bin allein für dir Unterhaltung zuständig. Aber im Showclub sind natürlich unsere Olivia All-Stars Barbie Stupid, Lee Jackson und das Stimmwunder der Philippinen Criselda Crescini!

Was magst Du besonders an der Bar? Ich liebe die Olivia Jones Bar tatsächlich für die lieben Bar-Persönchen und die so zuckersüßen Gäste, die jeden Spaß mitmachen.

Worauf freust Du Dich gerade? Auf eine geile neue Season mit tollen Gästen, Künstlern und der ganzen Olivia-Jones-Familie, die mich als Künstlerin so unterstützt.

*Interview: Michael Rädel

25.2., „Olivia Jones Bar“, Große Freiheit 35, Hamburg, www.facebook.com/oliviajonesbar