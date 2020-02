Neu: Stammtisch für Hamburger Positive

„HIV ist mittlerweile dank moderner Therapie eine problemlos behandelbare Erkrankung geworden. Und doch ist es manchmal wichtig, sich mit anderen darüber auszutauschen. Während es mit pro plus Berlin, den Münchner Positiven und der Positiven Lounge in Braunschweig schon Angebote außerhalb der klassischen Aidshilfen gibt, fehlt dies in Hamburg bislang.“