KINO: Nicht der Homosexuelle ist pervers ...

Das Filmkunstkino im Oldenburger Bahnhofsviertel Cine k zeigt einen Meilenstein der Schwulenbewegung.

Rosa von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ enttabuisierte mit seiner Geschichte einer (gescheiterten Beziehung) die Liebe unter Männern, provozierte den Rundfunk in Bayern und initiierte die Gründung über 50 Schwulengruppen (etwa die der Homosexuellen Aktion Westberlin, aus der sich das SchwuZ in Berlin entwickelte), diverser Klubs und Partys.