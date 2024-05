Schnurr, schnurr, Olivia Jones sucht!

× Erweitern Foto: M. Rädel PETA Deutschland feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass fordert die Organisation, dass „Tiere vor dem Gesetz als Personen, das heißt als Träger von schutzwürdigen Interessen, anerkannt werden und bestimmte Grundrechte erhalten.“

Expand Olivia Jones, PETA

Die Jones sucht ... Aber nicht das Glück, zumindest nicht das eigene, sondern 350.000 Adoptiv-Eltern für Tiere. Die von Olivia Jones unterstützte Aktion „Adopt Don't Shop“ von PETA richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Haustier zuzulegen.

Schriftlich ruft die Hamburger Dragqueen und LGBTIQ*-Aktivistin dazu auf, erst im Tierheim zu schauen, ob es dort „passt“, bevor bei Züchter*innen nach – womöglich gerade modernen – Hund- und Katzenrassen und anderen Tierarten gesucht wird. „Hallöchen, ihr Hasen! Ich wünsche mir 350.000 Adoptiv-Herrchen, -Frauchen und alles dazwischen für die Tiere, die jedes Jahr allein in deutschen Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. Wenn ihr euch für ein Tier als Mitbewohner entscheidet, geht immer ins Tierheim und adoptiert! Die Heime sind völlig überfüllt und wir alle haben es in der Hand, das zu ändern“, so der TV-Star. Wenn du die wichtige Arbeit von PETA für eine bessere und gerechtere Welt unterstützen willst, dann kannst du das unter anderem hier tun: www.peta.de/petas-arbeit-unterstuetzen

