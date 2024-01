Olivia macht Schule – und bekommt Preis

Verdient ist verdient: Wenn Menschen sich einsetzen, um einen echten Unterschied in der Gesellschaft zu machen – und ganz nebenbei auch noch mit Klischees oder kleingeistigen Vorstellung aufräumen können – dann ist das jeden Preis wert.

Und so ist es auf viele Arten eine großartige Neuigkeit, dass Olivia Jones für u.a. ihr Projekt „Olivia macht Schule“ mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet wird. Von Vorleseaktionen über Vorträge an Kitas und Schulen bis zu ihrem eigenen Kinderbuch setzt sie sich mit ihrer Olivia Jones Familie – allen voran Olivia Jones Familien- und Stiftung-Lesen-Botschafterin Veuve Noire – seit vielen Jahren dafür ein, dass Kinder und Jugendliche Zugang zum Lesen finden.

Der Deutsche Lesepreis wird von der Stiftung Lesen und der Commerzbank-Stiftung vergeben. Er honoriert Personen oder Projekte, die sich in der Sprach- und Leseförderung von jungen Menschen besonders hervortun. „Olivia Jones ist eine echte Inspiration. Sie zeigt, dass wir alles erreichen können, wenn wir für unsere Träume kämpfen“, so Astrid Kießling-Taşkın, Vorständin der Commerzbank-Stiftung. Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen ergänzt: „Wir brauchen starke Vorbilder, Menschen, die sich engagieren und der Leseförderung eine laute Stimme geben. Olivia Jones macht genau das und setzt sich mit ihrer Künstlerfamilie ein.“ Die Preisverleihung findet am 27. Februar in Berlin statt.