Orchester trifft Popstars

× Erweitern mTwoMedia MarcMetzler Alexandra Arrieche NOTP

Die „Night of the Proms“ ist eine Konzertreihe, die, aus Großbritannien kommend, nun schon seit Jahrzehnten genau aus diesem einfachen Konzept unvergessliche Abende schafft, und bei der man die bekanntesten internationale Stars des Rock- und Pop-Business auf der Bühne finden kann.

Denn natürlich steht und fällt das Konzept mit der Musik, die in das klassischen Gewand gewoben wird. Aber auch die 2023er Ausgabe gibt sich da keine Blöße, denn das Line-up umfasst mit Toto, Anastacia, James Morrison, Aura Dione, Camouflage und Nathan Chan außergewöhnliche Talente mit einem großen Katalog an Hits. In Begleitung des Antwerp Philharmonic Orchestra und des Chor Fine Fleur werden so zwei unvergesslichen Abend entstehen, denn man wird sich auf Popklassiker wie „Africa" und „Rosanna" ebenso freuen können wie auf Anastacias „I'm Outta Love" und „Left Outside Alone" bis hin zu den Synth-Pop-Meisterstücken „The Great Commandment“ und „Love Is a Shield“. Mit Hilfe des große Orchesters unter der Leitung von Alexandra Arrieche, einer der besten Dirigentinnen weltweit, werden so Erinnerungen in die Gegenwart geholt. Dank der Unterstützung der gewohnt opulenten audiovisuellen Inszenierung wird für einen unvergesslichen Abend gesorgt sein.

8.12. und 9.12., www.barclays-arena.de