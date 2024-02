Auf zur „Pink INC.“ an die sündige Meile!

× Erweitern Foto: M. Rädel Party, Klub, Berlin, Anna Bolika Die LGBTIQ*-Community feiert gerne!

Pink INC.

1989 eröffnete auf (unter!) der Reeperbahn 1 in Hamburg in einem ehemaligen Bowlingcenter ein Klub, der stilprägend und legendär werden sollte: der Mojo Club.

Breakbeat, Acid Jazz, Soul, Disco und auch klassischer Jazz finden hier live und immer wieder auf Tonträgern ihr Publikum. Der Eingang zum Klub ist unter der Erde und öffnet sich erst nachts ... 2003 bis 2013 war die Kulturadresse geschlossen. Sie kam erfolgreich zurück und ist Ende Februar Heimat der legendären „Pink INC.“ Am 24. Februar wird hier groß, bunt und queer gefeiert, los geht es um 23 Uhr. Im März, am 23.3., steigt die „Pink INC.“ In der Barnerstraße 36, in der „Fabrik Hamburg Altona“. Immerhin, die Zeit bleibt gleich: 23 Uhr. Dein hinnerk-Team wünscht viel Spaß! www.gaypartyhamburg.de