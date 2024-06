„PINK PAULI FESTIVAL“ – Jetzt die Tickets sichern!

× Erweitern Foto: M. Rädel Bambi Mercury Bambi Mercury wird angekündigt ...

Expand Foto: M. Rädel Gimme Moritz, Humboldthain Club Auch auch Charlet (rechts im Bild)

Denn die Kategorie „Early Bird“ für dieses „Official Hamburg CSD Afterfestival“ in 15 Locations ist zum Beispiel schon ausverkauft. Und dabei ist dieses tolle Pride-Happening doch erst Anfang August ...

In der ersten Augustwoche heißt es bei „Pink Pauli“, dem „Official Hamburg Pride Main Event“: für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgen, sparen und Spaß haben. Warum sparen? Nun, du kaufst ein Ticket und kannst in 15 Locations (auf St. Pauli) Spaß haben, so die Veranstalter*innen auf www.pinkpauli.de. Wir freuen uns!

