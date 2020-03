Podcast mit Corny Littmann: „Gute Leude – Das Hamburg Gespräch“

× Erweitern Corny Littmann

Am 8.8.88 eröffnete Corny Littmann das Schmidt Theater auf der Reeperbahn, 1991 kam das Schmidts Tivoli dazu. Einem bundesweiten Publikum wurde er als Herr Schmidt in der „Schmidt Mitternachtsshow“ des NDR-Fernsehens und als Präsident des FC St. Pauli bekannt. In der neuen Podcast-Folge von „Gute Leude – Das Hamburg Gespräch“ sprach das Kiez-Original mit Lars Meier, Geschäftsführer der Gute Leude Fabrik, ganz unverblümt …

… über Politik:

„Ich habe mir sehr gewünscht, dass eine Frau Bürgermeisterin wird.“

Foto: M. Rädel Hamburger Hafen Corny sorgt(e) für Kultur und queere Sichtbarkeit, nicht nur am Hamburger Hafen

… über den FC St. Pauli:

„So oft ich in Hamburg bin, bin ich im Stadion.“

„Ich bin ja eher so ein stiller Fan.“

„Ich habe meinen Puls noch nie gemessen während eines Spiels.“

„Als Präsident haben mich Niederlagen oft tagelang beschäftigt.“

… über St. Pauli als Stadtteil:

„Ich bin Ende der 50er-Jahre nach St. Pauli gezogen. Was mich fasziniert hat, war, dass man dort rund um die Uhr Kaffee trinken und Zeitung lesen kann.“

„Ich bin auf St. Pauli hängengeblieben.“

… über die Bühne und das Schmidts Tivoli:

„Es ist nicht vorstellbar, dass das Schmidts Tivoli in Eimsbüttel steht …“

„Was mich antreibt, ist die Lust zu spielen. Das ist für mich mehr Erholung als Arbeit.“

… auf die Frage, ob er die Musik von Helene Fischer mag:

„Willst du mich beleidigen?“

Das vollständige Gespräch gibt es am Montag, den 16.03. um 22 Uhr beim Radiosender 917XFM und danach überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem wird die Sendung am Sonntag, den 22. März um 10 Uhr bei 917XFM wiederholt.

Im Turnus von 14 Tagen empfängt Journalist und Medienprofi Lars Meier interessante und spannende Persönlichkeiten der Hansestadt Hamburg zu „Gute Leude – das Hamburg Gespräch“. Bisher waren unter anderem Köchin Cornelia Poletto, Talk-Lady Bettina Tietjen, der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs und Schauspieler Peter Lohmeyer zu Gast.

www.guteleudefabrik.de