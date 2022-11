Prickelnde Weihnachten mit BEATE UHSE

HUEMAN „Black Hole“

Wer dachte BEATE UHSE gibt es nicht mehr, der irrt: Die Kultmarke hat sich im vergangenen Jahr zurückgemeldet und präsentiert – nun rein online – ein riesiges Produktportfolio für She, Him, Them & Us.

Inspiration für die neue Marken-DNA ist keine geringere als die Gründerin selbst. Die im deutschen Wargenau geborene Beate Uhse (1919 – 2001) hatte viele Facetten. Sie war Kunstflugpilotin und Geschäftsfrau, aber vor allem war sie eines: Visionärin. Als gefragte Ratgeberin für Sexualität, war sie ihrer Zeit voraus und baute in den 1950er-Jahren ein Versandhaus für Erotikzubehör auf. Mit großem Erfolg gründete sie wenige Jahre später das weltweit erste „Fachgeschäft für Ehehygiene“, welches sich zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelte.

Mit dem Bewusstsein für dieses Vermächtnis, zeigt das Unternehmen BEATE UHSE auch heute Haltung, Gesicht und Zeitgeist. Auf BEATE-UHSE.com erwartet Besucher*innen eine umfangreiche Auswahl an Sex Toys, Wäsche und Lifestyle-Artikeln. Das Sortiment umfasst insgesamt über 14.000 Produkte. Wer also noch auf Geschenkesuche ist, wird hier sicherlich fündig. Highlight sind die Produkte von HUEMAN. Die futuristischen Toys mit Namen wie Saturn Neptune, Space Force oder Black Hole haben bis zu 10 Vibrationseinstellungen, sind komplett wasserdicht und entführen uns in eine andere Galaxie.