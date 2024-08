1980er-Pop im Nachtasyl @ Thalia Theater

× Erweitern Foto: sergej Party

Am 3. August und am 7. September beglückt das Team der Retro-Party „DARE!“ mit einer Fülle an Hits und Klassikern. Natürlich im Nachtasyl im Thalia Theater.

Los geht es an beiden Tagen um 22:30 Uhr, das Programm ist aber nicht ganz dasselbe. Denn, so verraten die Veranstalter: „Zum Hamburg Pride / CSD 2024 am 3. August 2024 steht DJ Wobo im DARE! Club an den Reglern. Wie gewohnt präsentieren wir auch zum Pride-Abend das Beste aus Pop, Wave, Italo Disco, Synthie Pop sowie Dance Classics und die eine oder andere lang nicht mehr gehörte Perle.“, Anfang September legt sich dann DJ Sven Enzelmann bei der „DARE!“ am Mischpult für euch ins Zeug. Hinweis: „Aufgrund des Gästeaufkommens kann es zu Wartezeiten kommen. Bei entsprechender Gästezahl behalten wir uns vor, Frauen nur in männlicher Begleitung einzulassen.“ Wir wünschen (trotzdem) viel Spaß! www.facebook.com/frankie.dare

