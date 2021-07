Pride Salon is back!

Unter dem Titel: „Gaydar! – Gaywo?!“ startet das Team am 26. Juli in den ersten Präsenz-Abend seit über einem Jahr und das im Rahmen des Pride House zu Beginn der Pride Weeks, die am 24. Juli auf Kampnagel eröffnet werden. Und darum geht es:

„Viele kennen die Diskussion darüber, ob es ein sogenanntes „Gay-Radar“ gibt und während einige Menschen der Meinung sind, dass sich die sexuelle Orientierung nicht von außen erkennen lässt, sagen andere, dass es durchaus ein Gespür dafür geben kann. An diesem Abend wollen wir uns mit dieser Diskussion beschäftigen und dabei auch einen kritischen Blick auf das „Gaydar“ werfen. Orientieren wir uns dabei nur an Stereotypen? Kleidung? Gestik? Gibt es auch ein Bi-dar? Sollte es gleich „Queer-dar“ heißen oder ist das mit dem Bemerken der sexuellen Orientierung vielleicht doch nicht so einfach? So oder so: Wir sind auch in heutigen Zeiten auf Sichtbarkeit angewiesen, um uns untereinander zu solidarisieren, zu unterstützen – und natürlich auch zu daten!“ Vivi, Jens, Christoph und Masha vom Pride Salon Team

Obligatorische Hygienehinweise

Es gelten AHA und ggg Regeln: Einlass nur geimpft, genesen oder getestet und Abstandhalten sowie Maskenpflicht sind selbstverständlich. Da der Salon im Innenraum stattfindet, wird die Personenzahl begrenzt sein – frühes Erscheinen ist also hilfreich.

26.7., Pride Salon im Pride House, IFZ/Schorsch, Rostocker Straße 7, Hamburg, Infos zu den Hygiene-Regeln und Updates HIER, 19:30 Uhr