Pride Salon mit Selbstbewusstsein, Valery und Vanessa

„LGBTIQ+ Pride – über Selbstbewusstsein sprechen“ heißt das Thema des heutigen Pride Salons und Vivienne haben mit Valery Pearl und Vanessa Lamm zwei ausgesprochen selbstbewusste Queers am Talk-Tisch.

„ Wir begrüßen Valerie Pearl! Pride Award Gewinnerin 2016 🎉🎉🎉 Die Hamburger Dragqueen kennt man eigentlich als Partytier, Gastgeberin oder DJane. Ihr unermüdlicher Einsatz für Geflüchtete ist hingegen vielen nicht bewusst. Dabei hat Valery, die eigentlich Dennis heißt, sich sehr engagiert. Schon im Sommer 2015 hat sie am Hauptbahnhof geholfen, Spenden gesammelt, erfolgreich eine Kleidersammlung organisiert und sich mit viel persönlichem Einsatz um schwule Syrer gekümmert, denen sie ein Stück Familienersatz organisiert hat.“

„Als Diplompädagogin und systemische Beraterin, arbeitet Vanessa Lamm seit acht Jahren in der feministischen Mädchenarbeit und leitet zusammen mit Gila Rosenberg das JungLesbenZentrum in Hamburg. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen auf der Diversity- sensiblen Antidiskriminierungsarbeit, dem Empowerment und der Beratung und Begleitung junger LGBTQI+ Personen z. B. im Coming Out Prozess.“