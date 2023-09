Promis gratulieren: 30 Jahre hinnerk

×

„Ich habe fünf Jahre in Bremen gelebt und vor Instagram war hinnerk für mich dort eine Tür zur Community. Storys, News und was am Weekend alles stattfand, habe ich hier erfahren. Es ist schön, dass dieses Magazin sich bis heute behaupten konnte, und ich wünsche mir weiterhin viele diverse Geschichten und Gesichter! Happy Birthday!“ Bambi Mercury