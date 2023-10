Que(e)r durch’s Land

Über 2.000 Kilometer ist Brix Schaumburg quer durch Deutschland mit dem Bambus Rad unterwegs. Von Zürich bis Flensburg macht er halt, wo man ihn einlädt. Er gilt als erster deutscher Transmann im TV und auf der Bühne. Er ist Schauspieler, Sänger und Podcaster.

Mit seiner Radtour möchte er auf queere Themen hinweisen. Dabei ist er ohne die Regenbogenflagge unterwegs. „Er hat Angst, auf offener Landstraße von der Fahrbahn gefegt zu werden“, erklärt er auf einem Pressetermin auf der Barkasse Hamburger Deern im Hafen der Hansestadt. Er hat zwar nur positive Erfahrungen auf seiner mehrwöchigen Reise quer durchs Land gemacht, trotzdem geht er lieber auf Nummer sicher.

Besonders freut es Brix, dass er bereits über 6.000 Euro an Spenden für queere Institutionen auf seiner Reise sammeln konnte. Seine letzte Etappe führt ihn nach Flensburg. Und danach? Er fällt in keine Löcher, er hat so viel zu tun, dass er dafür keine Zeit habe. Die nächsten Drehs stehen an und er arbeitet an einem ganz neuen Projekt. Es wird wohl ein Kinderbuch werden, mehr ist aus ihm noch nicht herauszubekommen. Und er möchte endlich wieder mehr Zeit mit seiner Frau und Tochter verbringen.Du möchtest für Brix que(e)re Tour durch Deutschland spenden? www.startnext.com/queerdurchsland