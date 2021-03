Lesung: Lutz van Dijk stellt Jugendroman vor

Der Schriftsteller Lutz van Dijk lädt zur Online-Lesung seines Buches „Kampala-Hamburg. Roman einer Flucht" ein. Eine Fortbildung für Lehrer*innen, die das Buch im Unterricht lesen wollen, wird es auch geben.

Foto: Querverlag Kampala – Hamburg

Der deutsch-niederländische Schriftsteller Dr. Lutz van Dijk erzählt in seinem zweiten Jugendroman „Kampala-Hamburg. Roman einer Flucht“ (wir berichteten) von einer wundersamen Begegnung. Zwei Davids auf zwei verschiedenen Kontinenten: Der eine lebt in Hamburg, der andere in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Kennengelernt haben sich die beiden auf Planet Romeo im Internet. Nachdem David beim Sex mit seinem Freund erwischt wird und mit einer Festnahme rechnet, entscheidet er sich zu seinem Namensvetter zu fliehen.

Die Thematisierung von Minderheitenrechte zieht sich durch van Dijks Leben: Der in Berlin geborene Autor, Historiker und Pädagoge, schrieb seine Dissertation über nationalistische Pädagogik, arbeitete jahrelang im Anne Frank Stiftung und gründete 2001 mit anderen Aktivistin*nen die Hilfsorganisation Homes for Kids in South Africa (HOKISA). Der Autor von über 20 Büchern lebt heute in Kapstadt.

Nach dem Corona-bedingten Ausfall seiner Lesung, lädt der Autor zu einer Online-Lesung des Jugendbuches ein. Diese findet am 22. März von 17:30 Uhr bis 19 Uhr über Zoom statt. Die Initiative zur Lesung kam von der Münchner Jugendgruppe „Bücherfressser*innen“ und des Buchpalasts München.

Einen Tag vorher, am 21. März, erfolgt um 17:30 eine Fortbildung für Lehrer*innen: Petra Reichel, ehemalige Deutsch- und Biologielehrerin, arbeitete ein Arbeitsheft heraus, um den Roman Schüler*innen näher zu bringen (HIER downloadbar). Beide Veranstaltungen sind kostenfrei.

Zoom-Link für die Fortbildung (Meeting-ID: 826 9003 8926 – Kenncode: 382928)