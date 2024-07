Queerer Langschläfer Flohmarkt auf dem Überseeboulevard mit Valery Pearl

Expand Foto: Langschläferflohmarkt

Die Hafencity und der Überseeboulevard stehen für Urbanität und moderne mitten in der Hansestadt. Seit zehn Jahren veranstaltet Jimmy Blum dort den Langschläfer Flohmarkt. Immer am letzen Samstag des Monats von März bis September heisst es handeln, feilschen und Schnäppchen schlagen.

Dieses Jahr hat Blum sich für die Pride Week in der Hansestadt mit den Geschäftsbetreibern am Überseeboulevard etwas besonderes einfallen lassen. „Der Boulevard ist bunt“ wird am kommenden Samstag das Motto für den Langschläfer Flohmarkt sein. Auf dem großen Marktplatz mitten in der Hafencity wird es neben den zahlreichen Flohmarktständen kulinarische Angebote geben.

Antonio Fabrizi vom Club 20457 wird sein exklusives Hausbier ausschenken und Sencha Sushis zaubert köstliche Bowls.

× Erweitern Foto: Pauli Spirit Valery Pearl

„Valery Pearl wird am Samstag für uns auflegen“, so Blum. Das freut ihn besonders. „Valery Pearl ist mit die bekannteste Drag Queen der Stadt, die wird bestimmt auch ihre eigenen Songs spielen“, hofft Jimmy Blum.

Lasst euch verzaubern, genießt den guten Tag auf dem Überseeboulevard mit vielen neuen Eindrücken!

27.7., 11 – 16 Uhr, www.langschläfer-Flohmarkt.de