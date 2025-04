× Erweitern Foto: LSVD+ Hamburg Rainbowflash zum IDAHOBIT in Hamburg

Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT). Ein Tag, der uns daran erinnert, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Weltweit werden queere Menschen verfolgt, diskriminiert und sogar getötet. Auch in Europa und Deutschland gibt es immer wieder Rückschritte.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenstehen und ein Zeichen setzen. Der LSVD+ Hamburg organisiert bereits seit über einem Jahrzehnt den Rainbowflash auf dem Rathausmarkt. Kommt um 19 Uhr vorbei und lasst uns gemeinsam ein Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz setzen!

17.5., Rainbowflash, Rathausmarkt Hamburg, 19 Uhr