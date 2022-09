Himmlisch! DJ Raphaël Marionneau in Sankt Katharinen

× Erweitern Foto: Michael Zapf (www.michael-zapf.de) St. Katharinen Hamburg, Kirche

Sankt Katharinen ist eine der fünf evangelischen Hauptkirchen in Hamburg. Und schon immer Ort der Musik. Am 16. und 17. September kommt #mensch hier in den Genuss der Musik von Raphaël Marionneau.

„abstrait in st. katharinen“. Los geht es am Freitag, den 16. September um 22 Uhr, am Samstag, den 17. September schon um 21 Uhr.

Die Musik kommt dabei von Producer und DJ Raphaël Marionneau, die optische Kunst, also Licht und Laser von Mirko Schinke. Der Eintritt ist frei!

16. und 17.9., Raphaël Marionneau: „abstrait in st. katharinen“, Katharinenkirchhof 1, 21 bzw. 22 Uhr, www.katharinen-hamburg.de