Das ist doch ...?!

× Erweitern Foto: @reeprestaurant Corny Littmann

Foto: M. Rädel Hamburg Hamburg ist um eine gastronomische Adresse reicher

Ja! Corny Littmann eröffnet heute das „Reeps Deli“ im Schmidt-Erdgeschoss. Was es hier geben wird? „Echtes norddeutsches Streetfood auf die Hand“ – wir freuen uns!

Auf Social Media wird das Konzept verraten: „Durchs Fenster gereicht werden frisch zubereitete Fischbrötchen mit warmem Backfisch, fangfrischen Krabben, Matjesfilet und Co., eine ehrliche Portion Fish & Chips (auch als Scampi & Chips) oder hausgemachte Frikadellen, wahlweise aus Fisch, Kalbfleisch oder in der veganen Variante. Knusprige Fritten gibt’s natürlich auch – alles zum Mitnehmen oder zum Verzehr in der Hausbar vom Schmidt Theater.“

Es gibt aber noch ein Restaurant dazu, das Reep. Hier bekommt #mensch „Klassiker der Hamburger Küche und feine norddeutsche Hausmannskost. Ehrliche, bodenständige und perfekt zubereitete Leibgerichte aus besten regionalen Zutaten“.

Über Corny Littmann: Der queere Aktivist und Wahl-Hamburger, geboren am 21. November 1952 in Münster, wurde 1980 zu einem DER Schwulenvorkämpfer überhaupt in Deutschland. Er zerschlug in einer öffentlichen Toilette (Klappe) unter dem Spielbudenplatz in Hamburg-St. Pauli einen Spiegel. Warum? Dahinter hatte die Polizei eine Überwachungskamera installiert, der spätere Theatermacher, Schauspieler, Lilo-Wanders-Förderer und Regisseur Littmann machte mit dieser Aktion schlagartig öffentlich, dass Homosexuelle in Deutschland diskriminiert, verfolgt und staatlich erfasst wurden.

Reeps Deli, Spielbudenplatz 24 – 25, Hamburg, Do – Sa ab 16 Uhr, www.reep.de