Reeperbahn: Es geht wieder los!

Foto: James Bidgood Leder, Fetisch Leder ist Kult. Auch in der schwulen Kunst vom unlängst verstorbenen Aktivisten und Künstler James Bidgood ein zentrales Motiv

Nach und nach werden die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie so geändert, aufgehoben, dass queeres Szene- und Klubleben wieder möglich sind.

Am 19. März zum Beispiel kannst du an der Reeperbahn wieder klubbigen Partyspaß haben, denn dann lädt das Team vom Klitball Club zusammen mit den Kerlen von MSC Hamburg e.V. und dem „Mr. Fetish Hamburg 2022“ Daniel Balke ein, zusammen zu feiern.

Noch wird geplant, das Datum und die Adresse vom nächsten Klitball Club an der legendären Reeperbahn stehen aber schon fest, so kannst auch du planen. Endlich wieder gemeinsam tanzen und toben in Hamburg! Wir sind gespannt ...

19.3., Klitball Club, 136°, Basement, Reeperbahn 136, mehr Infos dann hier: www.klitball.club