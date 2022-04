„Für mich gab’s nur noch Fassbinder“ mit Monty Arnold!

Rosa von Praunheim und Fassbinder begannen etwa zur selben Zeit, Filme zu machen. Nachdem beide zunächst in den 60er Jahren von der Filmhochschule Berlin abgelehnt worden waren, machten sie bald darauf Karriere als Filmregisseure – jeder auf seine eigene Art.

× ⚠️ Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu! ⚠️

Foto: Henning von Berg, CC BY-SA 2.0, wikimedia Monty Arnold. Foto: Henning von Berg - Archiv Henning von Berg, CC BY-SA 2.0, Link

Wenn sich Rosa von Praunheim mit Fassbinder beschäftigt, dann tut er das als Zeitgenosse und Konkurrent. Im Mittelpunkt stehen dabei Fassbinders weibliche Stars von Hanna Schygulla bis Jeanne Moreau. Irm Hermann, die Fassbinder von Anfang an begleitete und in 19 seiner Filme spielte, kommt eine besondere Rolle zu. Ebenso besucht Rosa von Praunheim Ursula Strätz, die in München das Action-Theater gründete, wo Fassbinder zum ersten mal auf der Bühne stand. Sie tut den Spruch, der zum Filmtitel wurde.

Außerdem spricht Praunheim mit der Wirtin von Fassbinders Münchner Stammkneipe, mit der inzwischen verstorbenen Barbara Valentin, mit seiner Cutterin und Nachlassverwalterin Juliane Lorenz, um der Persönlichkeit und Arbeitsweise Fassbinders nachzuspüren. Der Schauspieler Harry Baer, den Rosa von Praunheim als „weiblichen Mann“ bezeichnet, kommt ebenso vor wie Fassbinders früher Kameramann Michael Ballhaus. (Quelle: 3sat online)

Monty Arnold ist am 12. April zu Gast bei der „Rosa Reihe“. Wer ihn nicht aus der Szene kennt, erinnert sich vielleicht an seine Comedy- und Kabarett-Karriere oder an seine Stimme in vielen Sprechrollen in Zeichentrick- und Spielfilmen.

12.4., Kino Abaton, 19:30 Uhr