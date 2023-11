🎄Geschenkeshopping & Glühwein in Hamburg

× Erweitern Foto: M. Rädel Santa Paul, Hamburg

Foto: @wunderbar.hamburg

Ein paar Wochen vor der besinnlichen Adventszeit startet im eigentlich sonst eher langsamen, sorry, zurückhaltenden Hamburg die Weihnachtszeit. Heute eröffnet der klar auf Weihnachten ausgerichtete „SANTA PAULI“. Auch die queere Location WunderBar macht mit.Â

Und das WunderBar-Team freut sich auf Social Media schon so richtig drauf: „Das Warten hat ein Ende! Heute um 13 Uhr fängt endlich der heiß begehrte SANTA PAULI auf dem Kiez an! Wir bieten euch dort in Kooperation mit der Alte Liebe jede Menge Glühwein, heiße Barkeeper*innen und beste Musik! Für den Start heute haben wir Pamela Power am DJ Pult für euch! Wir sehen uns!“

Über den fröhlichen Spaß auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli, bei dem #mensch einkaufen und Spaß haben kann, ist auf der zugehörigen Homepage zu lesen: „Auf SANTA PAULI verschwimmen zwischen dem 13. November und 23. Dezember die Grenzen zwischen klassischer Weihnachtstradition und frivolem Kiezleben. SANTA PAULI lockt mit Livemusik und heißen Engeln auf der Showbühne. An den Ständen dazwischen gibt es alles, was auf einen Kiezweihnachtsmarkt gehört – natürlich auch erotische Geschenkideen.“ spielbudenplatz.eu