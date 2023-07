Schatzsuche im eigenen Heim: Was verbirgt sich auf unseren Dachböden und in unseren Kellern?

Kennst du das auch? Es haben sich eine Menge Gegenstände angesammelt, die du nicht mehr brauchst. Vermutlich fragst du dich, was du damit anfangen sollst. Vielleicht denkst du sogar darüber nach, deinen Dachboden oder Keller zu entrümpeln und Platz für Neues zu schaffen.

Bevor du dich voreilig von diesen Besitztümern trennst, solltest du wissen, dass es durchaus sein könnte, dass sich unter den verstaubten Kartons und vergessenen Möbeln wahre Schätze verbergen. Nicht umsonst liegen TV-Sendungen über Dachboden- und Kellerfunde, Wohnungsauflösungen, Entrümpelungen, Lagerhaus-Auktionen und Antiquitäten gerade voll im Trend. In diesem Artikel werden wir diesem Phänomen auf den Zahn fühlen.

× Erweitern Foto: contagiousbasti auf Pixabay.com Foto: Sebastian auf Pixabay

URL: https://pixabay.com/de/photos/london-gesch%C3%A4ft-antik-stra%C3%9Fe-206474/

Der richtige Umgang mit Möbeln und nicht genutzten Gegenständen

Bevor wir uns den potenziellen Schätzen widmen, ist es wichtig, den richtigen Umgang mit Möbeln und nicht genutzten Gegenständen zu kennen. Wenn du beispielsweise Möbelstücke länger lagern möchtest, solltest du sie sorgfältig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Insekten schützen. Eine gute Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Abdeckungen, die atmungsaktiv sind und gleichzeitig einen Schutz bieten. Zerlegbare Möbel sollten demontiert und in Teilen gelagert werden, um Platz zu sparen und Beschädigungen zu vermeiden. Zudem ist es ratsam, Möbel regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls zu polieren, um ihre Qualität zu erhalten.

Auch Self Storage kann für Privatleute eine hervorragende Option sein, um zusätzlichen Platz zu schaffen und gleichzeitig ihre Besitztümer sicher und geschützt aufzubewahren. Ob du temporär im Ausland bist, Platz für saisonale Gegenstände benötigst oder einfach nur Ordnung in deinem Zuhause schaffen möchtest, ein Lagerraum bietet die Flexibilität, Gegenstände sicher und zugänglich zu lagern, ohne dabei den begrenzten Platz in deiner Wohnung oder deinem Haus zu belasten. Du kannst zum Beispiel die passende Lagerbox bei StoreMore finden.

Versteckte Schätze auf Dachböden und in Kellern: Mythos oder Realität?

Die Frage, ob auf unseren Dachböden und in unseren Kellern versteckte Schätze lauern, ist ein faszinierendes Thema. Die Medien sind voll von Berichten über Menschen, die in alten Truhen, verstaubten Kisten oder vergessenen Regalen wertvolle Antiquitäten oder Sammlerstücke entdeckt haben. Doch wie realistisch ist das?

Es stimmt, dass es durchaus möglich ist, auf Dachböden oder in Kellern auf wertvolle Gegenstände zu stoßen. In vergangenen Zeiten wurden häufig Dachböden oder Keller als Lagerräume genutzt, und manchmal gerieten wertvolle Objekte in Vergessenheit. Möglicherweise hast du auch selbst Erbstücke oder alte Möbel geerbt, von deren Wert du nichts ahnst. Daher lohnt es sich in vielen Fällen, genauer hinzuschauen und möglicherweise einen Experten zu Rate zu ziehen, um den Wert dieser Gegenstände einzuschätzen.

Ein weiterer Aspekt ist der Sammlermarkt. Trödelmärkte, Auktionen und Online-Plattformen haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Was für den einen wertlos erscheint, kann für den anderen ein begehrtes Sammlerstück sein. Eine alte Vinyl-Schallplatte, ein Vintage-Möbel oder eine seltene Porzellanfigur könnten auf dem Markt einen erheblichen Wert haben. Daher ist es immer ratsam, seltene oder ungewöhnliche Gegenstände genauer zu untersuchen, bevor man sie achtlos entsorgt.

× Erweitern Grafik: Maria Kock #10261_MariaKock - 1

Die beliebtesten TV-Sendungen zum Thema

Es erfreuen sich zahlreiche Fernsehsendungen zum Thema Dachboden- und Kellerfunde, Entrümpelungen, Trödeln und Lagerhaus-Auktionen großer Beliebtheit bei den Zuschauern. Diese Formate bieten nicht nur faszinierende Einblicke in verborgene Schätze, sondern auch spannende Geschichten rund um das Entdecken, Bewerten und Verkaufen von Gegenständen. Von Antiquitätenexperten, die historische Schätze identifizieren, bis hin zu Lagerhausauktionen, bei denen das Publikum mitfiebert, haben diese Sendungen eine große Anziehungskraft für Menschen, die gerne in diese Welt eintauchen möchten.

Bares für Rares (ZDF)

Die äußerst beliebte ZDF-Sendung „Bares für Rares“ widmet sich ganz dem Handel mit Antiquitäten und Kuriositäten. In der Show haben Besitzer die Möglichkeit, ihre Gegenstände vor einem Expertenteam und Händlern zu präsentieren und diese zum Verkauf anzubieten. Die Experten bewerten die Objekte hinsichtlich ihres historischen Wertes und geben den Besitzern eine Schätzung. Anschließend haben die Händler die Chance, Gebote abzugeben und die Gegenstände zu erwerben. Die Show bietet eine unterhaltsame Mischung aus Wissen, Spannung und oft überraschenden Verhandlungen.

Storage Wars (Sport1 und ProSieben Maxx)

„Storage Wars“ (Deutscher Titel: “Storage Wars – Die Geschäftemacher”) ist eine kultige US-Show, in der sich alles um Lagerhausauktionen dreht. In den meisten Folgen bieten Käufer auf den Inhalt von abgeschlossenen Lagereinheiten, deren Besitzer ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Die Bieter haben nur wenige Minuten Zeit, um einen Blick auf den Inhalt zu werfen, bevor sie entscheiden, wie viel sie bieten möchten. Nach dem Kauf müssen sie dann herausfinden, ob sie verkaufbare Ware oder nur wertlosen Trödel erworben haben.

Der Trödeltrupp (RTL II)

„Der Trödeltrupp“ ist ein wahrer Dauerbrenner, der seit 2009 ausgestrahlt wird. In der Sendung besucht ein Expertenteam – bestehend aus einem Trödelprofi, einem Antiquitätenhändler und einem Haushaltsauflöser – Menschen, die sich von alten Gegenständen trennen möchten. Das Team bewertet die möglichen Schätze, gibt Tipps zum Verkauf und unterstützt bei der Auflösung von Haushalten. Die Sendung bietet eine Mischung aus Beratung, Lebenshilfe, Unterhaltung und Abenteuer.

Pawn Stars (History Channel und Sport 1)

„Pawn Stars“ (deutscher Titel: “Die Drei vom Pfandhaus”) ist eine beliebte TV-Sendung, die in einem Pfandleihhaus in Las Vegas spielt. Die Show folgt den Mitarbeitern, während sie mit Kunden verhandeln und Gegenstände bewerten, die zum Verkauf angeboten werden. Die Experten in der Sendung prüfen die Authentizität, den Zustand und den Wert der Gegenstände, darunter Antiquitäten, Sammlerstücke und ungewöhnliche Objekte.

Fazit: Verborgene Schätze im eigenen Zuhause

Obwohl nicht jeder Dachboden oder Keller mit versteckten Schätzen gefüllt ist, lohnt es sich definitiv, genauer hinzuschauen, bevor man Möbel und nicht genutzte Gegenstände entsorgt. Durch eine sorgfältige Untersuchung und eventuelle Beratung von Experten kannst du möglicherweise unerwartete Werte entdecken. Selbst wenn du keinen finanziellen Schatz findest, könnte es dennoch Spaß machen, in alten Erinnerungen zu stöbern und die Geschichten hinter den Gegenständen zu entdecken.

Denke jedoch daran, dass der eigentliche Wert eines Gegenstands oft subjektiv ist. Wenn etwas für dich einen sentimentalen Wert hat oder dich an besondere Ereignisse erinnert, ist es möglicherweise wertvoller als der höchste Geldbetrag, den du dafür erhalten könntest. Funde auf Dachböden und in Kellern können also nicht nur monetärer Natur sein, sondern auch eine Quelle von emotionalen Erinnerungen und persönlichem Mehrwert.

Bevor du dich vom Trend mitreißen lässt und deine Wohnung entrümpelst, solltest du dir genügend Zeit nehmen. Nur mit der nötigen Aufmerksamkeit kannst du die potenziellen Schätze in deinem Heim wirklich seriös bewerten. Wer weiß, vielleicht wartet im Keller etwas Großartiges darauf, von dir entdeckt zu werden!