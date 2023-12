Schleswig-Holstein: Kein „Beach Pride Festival“!

Schade, schade. Seit sechs Jahren sorgte das „Beach Pride Festival“ in Heiligenhafen für Spaß, Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community und Abwechslung. 2024 soll es nicht stattfinden.

Wie das Team hinter dem „Beach Pride Festival“ auf Social Media verrät, liegt es auch an der Energiekrise, Lieferengpässen und der Inflation: „Beim Beach Pride Festival ging es uns von Anfang an nicht um den Profit oder eine Image-Kampagne, sondern darum, für unsere Werte als Unternehmen einzustehen, Flagge zu zeigen und sich für die LGBTIQ*-Community einzusetzen. Zum Jahresende hin blicken dennoch auf ein wirtschaftlich herausforderndes 2023 zurück. Energiekrise, Lieferengpässe, Inflation, hohe Zinsen sowie generell stark steigende Kosten in allen Bereichen“.