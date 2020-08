Schmidt Mitternachtsshow: Megy B.

Ohne Dragqueens und die LGBTIQ*-Community wäre Hamburg nicht so spannend

Travestie am Spielbudenplatz in Hamburg, das geht auch im Corona-Jahr 2020.

Daher freuen wir uns vom hinnerk-Team, euch mitzuteilen, dass am 15. August die Berliner Dragqueen Megy B. in die Heimat von Amanda Cox und Olivia Jones reist, um dort im Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz loszulegen.