Wiedereröffnung: Alles neu macht das Schmidt

Ist die Reeperbahn über die Monate der Zwangsbefriedung zugewuchert? Das Plakat zur Premiere der neuen Schmidt-Show Paradiso, die gleichzeitig die Wiederaufnahme des Spielbetriebes markiert, lässt Assoziationen von Tarzan bis Dschungelcamp sprießen.

Corny Littmann und sein Schmidt erfinden sich neu

Foto: O. Fantitsch Corny Littmann Corny und Carlos

Andere Theater spielen auf Zeit und gehen nach der Zwangs- jetzt erstmal in die Spielzeitpause. Nicht so das Team um den Mann, der 1988 ein völlig heruntergekommenes Gebäude in einem völlig heruntergekommen Stadtteil okkupierte und unter fachmännischer Vorhersage eines maximal halbjährigen Intermezzos bis zur Pleite, dort das Schmidt Theater gründete. Die Unkenrufe verhallten spätestens, als zum Schmidt Theater das Tivoli dazu kam und allerspätestens, als die Theaterfamilie den halben Straßenzug übernahm und heute mit Klubhaus St. Pauli, den Theatern und den gastronomischen Betrieben von WunderBar bis Angie's einer der größten Arbeitgeber auf dem Kiez ist. Auch #COVID-19 wird dieses Lebenswerk wohl nicht in die Knie zwingen.

Die Lockerungen der Kontaktbeschränkungsverordnungen nutzen Theaterchef Corny Littmann und sein Team für kreative Lockerungsübungen und wollen ab dem 2. Juli mit Paradiso als Pop-up-Theater durchstarten.

„Die Abstandsregeln können wir nur in unserem größten Haus, dem Schmidts Tivoli, umsetzen. Dort schaffen wir jetzt, mit 255 statt der sonst üblichen 620 Plätze, einmalig und nur für diese besondere Zeit, ein völlig neues Theatererlebnis, das schon mit dem Eintritt in den Saal beginnt.“ Corny Littmann

× Erweitern Natürlich haben es die Kreativen der Schmidt-Familie nicht drei Monate ohne eine Bühne ausgehalten. Schmidtflyx – Pension Schmidt war und ist kostenfrei auf YouTube zu sehen.

Und was ist jetzt mit Tarzan?

FOTO: INGO BOELTER Caroline Nik Nik Breidenbach und Carolin Fortenbacher im hinnerk Interview findest du HIER

Gemach, gemach. Erst mal das Gerüst zum langsam raufhangeln. Paradiso ist ein monatlich wechselnd besetztes, sich entwickelndes Programm. Im Premierenmonat führt Corny höchstpersönlich als Conférencier durch die 75-minütige Show, die mit einem Mix aus Gesang, Comedy, Magie und Artistik (Tarzan?) begeistern soll.

Im Juli sind Sängerin und Schauspielerin Carolin Fortenbacher und Schmidt-Ensemblemitglied Nik Breidenbach mit dabei, die preisgekrönten Senkrechtstarter der Zauberkunst Siegfried & Joy, Henning Mehrtens (sonst allabendlicher Gastgeber im Theater Schmidtchen) als vorlauter Paradiesvogel. Die musikalische Begleitung übernimmt Klaviervirtuose David Harrington.

Außerdem: Artistin Sina Brunner mit kraftvoll-poetischen Performances am Tuch und am Vertical Pole. Tarzan ist also Jane! Wir sind glücklich! Toi, toi, toi, liebes Schmidt!

Ab 2.7., „Paradiso“ – Die Show-Oase im Schmidts Tivoli, 20 Uhr, Spielbudenplatz 27 – 28, S Reeperbahn, Karten und weitere Infos ab dem 16. Juni unter tivoli.de