Schwule Kurzgeschichten live im Nachtasyl

„Himbeer-Zitronenjoghurt – Schwule Kurzgeschichten“ gelesen von Autor Jan Ranft gilt es Anfang September im Nachtasyl im Thalia Theater am Alstertor zu erleben.

Der Autor aus Saarbrücken versammelt in seinem gleichnamigen Buch, eine Sammelausgabe, die die Bücher „Zitronenjoghurt mit Buttermilch“ und „Himbeerjoghurt mit Sahne“ vereint.

Über 100 „spannende, bewegende und komische schwule Kurz- und Kürzestgeschichten mit Tiefgang“ – und die werden am 2. September live präsentiert. Zumindest einige. Der Eintritt ist frei. Funfact: Auch die queere 1980er-Hamburg-Party „Dare!“ wird erwähnt ... Eine schwule Lesung in Hamburg, das ist doch was Schönes.

2.9., Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, 20 Uhr, www.schwulekurzgeschichten.de