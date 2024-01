KRÖNUNG: Der schwule Heidekönig

Schwule Szene, gay, queer

Im Februar ist es wieder so weit, der „Schwule Lüneburger Heidekönig“ wird gekürt. Und das bereits zum 19. Mal! Angefangen hat einst alles als Community-Projekt in Sachen LGBTIQ*-Sichtbarkeit und HIV, wie uns „Lüneburgs Queen Mum“ Dirk verriet.

Die Wahl sei „einst von der Aids-Hilfe ins Leben gerufen worden, um auf HIV und andere Krankheiten aufmerksam zu machen. {…} In den letzten Jahren ist der König mehr und mehr auf bürgerlichen Festen anzutreffen“.

Und seit zwei Jahren, seit 2022, sei der „Schwule Lüneburger Heidekönig“ zudem Mitglied in der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft Deutsche KönigInnen e.V., das bedeutet, dass der queere Monarch „auf Heideblütenfesten, Schützenaufmärschen und Erntedankfesten“ präsent ist. Queere Sichtbarkeit trifft auf urdeutsche Traditionen. Wunderbar! Mitte Februar, am 10.2. um 17 Uhr, steht nun die nächste Wahl an. Und das im Rathaus Lüneburg, Am Ochsenmarkt 1 in Lüneburg. Danach steigt eine Wahlparty im Kunstsaal (Marie-Curie-Straße 5, Lüneburg), ab 21:30 Uhr wird bei „WoManDance Reloaded – Krönungs-Party – The King Has Found His Crown“ der neue Royal gefeiert. www.facebook.com/queerinlüneburg