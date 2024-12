Shlømo im DOCKS

× Erweitern Foto: @shlomo_taapion Shlømo Steht auf Rave: Shlømo aus Frankreich

Expand Foto: M. Rädel Damals wie heute ist bei Techno alles möglich, was die Musikmaschinen hergaben: schnell, brachial, verspielt oder auch happy, Techno hat viele Gesichter und Klänge!

„Es wird Techno“ im sonst eher ruhigen Hamburg! Denn der französische Techno-Producer Shlømo gibt sich im Dezember am Spielbudenplatz 19 im DOCKS die Ehre.

Mit derben Bässen und satten Beats schickt er sich am 13. Dezember an, die Klubber von St. Pauli aus in andere Sphären zu ballern. Schon seit über zehn Jahren landet der Musiker einen Klubhit nach dem anderen, los ging alles 2013 mit seinem eigenen Label Taapion Records, 2022 gründete er dann ein neues Label namens SAIKE – und nun ist er bei uns in Hamburg live zu erleben. www.me-events.de

