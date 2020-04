So kannst Du Deine Schutzräume unterstützen

× Erweitern WunderBar

Foto: M. Rädel Auch Amanda Cox kämpft um die WunderBar

Auch die Hamburger Szene ächzt unter den Folgen der Corona-Pandemie. Du kannst der Community aber deine Unterstützung zukommen lassen.

„Ihr Lieben, ihr Geilen, das sind die schlimmsten Zeiten ever – keiner hat sich je so etwas vorstellen können. Corona ist heftiger als die gruseligste Science-Fiction-Serie bei Netflix. Aber eines ist sicher: Auch diese Zeit wird vorbeigehen und wir werden wieder geil und endlos mit Euch gemeinsam durch die Nächte feiern“, so das Team der WunderBar hoffnungsvoll. Also was kann man tun? Gutscheine kaufen!

Drag-Influencerin Amanda Cox postete auf Facebook diesen Aufruf, dieses Angebot und Update, der legendären WunderBar:

Foto: House of Drag WunderBar #WeAreFamily: In der WunderBar kommt die Szene zusammen

Paket 1: 🎈

10 x zahlen – 20 x feiern!

Das Sparpaket für WunderBar-Heavy-User

Du hast richtig gelesen: Du zahlst nur 39 Euro und wirst 20 mal durchgewinkt. Damit sparst Du über die Hälfte, nämlich 51% Einlösbar an jedem Wochenende außer zu Silvester.

Paket 2: 🎈

3 Biere = 9,90 Euro (Normalpreis 11,40 EUR - 13% Ersparnis) Trinken zum Sonderpreis: Nach dem Kauf ladet Ihr Euch Euren Gutschein für drei kühle Biere runter und könnt sie einzeln, alle auf einmal oder auch einzeln an verschiedenen Tagen in der WunderBar einlösen.

WunderBar

Paket 3: 🎈

3 Longdrinks = 19,80 Euro (Normalpreis 24,60 EUR – 20% Ersparnis) Trinken zum Sonderpreis: Nach dem Kauf ladet Ihr Euch Euren Gutschein für Longdrinks nach Wahl runter und könnt sie einzeln, alle auf einmal oder auch einzeln an verschiedenen Tagen in der WunderBar einlösen.

Paket 4: 🎈

Spende 10 Euro! Sei unser WunderBar-Held in der Corona-Krise und unterstütze Deine Lieblingsbar mit einem einmaligen Bonus in Höhe von 10 Euro. Natürlich kannst Du uns auch zweimal, dreimal oder noch öfter unterstützen.

Wir freuen uns über jeden Cent. Als kleines Dankeschön werden wir dich namentlich auf unserem Instagram Kanal erwähnen & als Story highlighten!

„Die Crew der WunderBar kann es kaum erwarten. Alle stehen in den Startlöchern. Und bis diese gruselige Zeit vorbei ist, verkürzen wir Euch die Zeit mit unserem WunderBar-Live-Stream – direkt aus der Bar mit dem Meister an den Reglern, unserem DJ-Sunshine. Nächsten Samstag wieder um 22 Uhr.“

Twitch.tv/wunderbarhamburg