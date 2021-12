Sondervorstellung: Nicht der Homosexuelle war pervers ....

× Erweitern Foto: WDR In Kooperation mit dem Abaton vergeben wir 15 Sondertickets für die feierliche Sondervorstellung am kommenden Montag. Die Karten sind zwar zum ganz normalen Preis zu erwerben, zählen aber doppelt: 2 for 1 (einer zahlt, zwei gehen ins Kino). Die ersten 15 Einsender*innen einer Mail mit dem Stichwort „Pervers“ an 2for1@abaton.de bekommen die Karten. Einsendeschluss ist Sonntagmittag (12. Dezember) um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden per Mail benachrichtigt.

Foto: M. Rädel Rosa von Praunheim

.... sondern die Situation in der er lebte. Wie pervers sie Anfang der 1970er-Jahre war, zeigten auch die Reaktionen auf DEN schwulen Skandalfilm dieser Zeit.

„Der Film war geprägt von Wut und Frust, die sich in meinem schwulen Leben in Berlin aufgestaut hatten. Unser Film sollte provozieren, Schwule und Hetis aus ihrer Ruhe und ins Gespräch bringen. Uns war es wichtig, die beschissene Situation der Schwulen schonungslos aufzudecken, ohne sie zu glorifizieren oder zu bemitleiden.“ Rosa von Praunheim

Foto: Privat Wolfgang Preussner & Angela Merkel

Anlässlich des 50. Jubiläums der Erstaufführung im Abaton Kino1) gibt es in der von hinnerk präsentierten Rosa von Praunheim Filmreihe am 13. Dezember eine Sondervorstellung des Films „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in der er lebt". Spontan hat sich Wolfgang Preussner, Vorstand des LSVD Hamburg bereit erklärt, nach dem Film ein paar Worte zur Wirkung des Werkes auf die sich zu dieser Zeit gerade konstituierenden schwulen Selbstvertretungen zu sprechen. Denn der Film war höchst umstritten – auch in homosexuellen Kreisen. Es kam zur ersten Separation zwischen sogenannten homophilen und den sich gründenden schwulen Aktionsbünden und Vereinen.

Der Plot

Daniel kommt aus der Provinz nach Berlin. Dort begegnet er Clemens und sofort ist klar: Es ist die große Liebe! Daniel und Clemens ziehen zusammen. Sie versuchen so etwas wie eine bürgerliche Ehe. Aber schon nach ein paar Monaten trennen sie sich. Daniel findet einen Job in einem Szene-Café: er erforscht und erobert die schwule Subkultur. Immer mehr stürzt er sich in wechselnde sexuelle Abenteuer. Bis er Paul kennenlernt, der ihn in seine schwule Wohngemeinschaft einlädt und ihm klarmacht, dass es mehr gibt als Mode und Sex.

1)1970 drehte von Praunheim den Film in Hamburg, 1971 wurde er das erste Mal im Abaton Kino gezeigt – die offizielle Uraufführung fand am 3. Juli 1971 im Rahmen der Berlinale im Forum des jungen Films statt.