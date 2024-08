Sonntags in Hamburg

Expand Foto: M. Rädel Hamburg Es ist mehr los in Hamburg, als Tourist*innen denken ...

„It´s rooftop time, honey! Hoch über den Dächern unserer Stadt laden wir Euch zu chilligen Beats ein, mit uns anzustoßen und das (queere) Leben zu genießen“, freuen sich die Veranstalter*innen der „Penthouse – RoofDropBar“ auf die kommende Veranstaltung.

Am Sonntag, den 11. August kann #mensch dann ab 16 Uhr fast in den Wolken, gut, zumindest über den Sehenswürdigkeiten, Büros und Wohnungen der Hansestadt zu Pop und House tanzen und queer feiern. Um 22 Uhr endet die Veranstaltung in der Villa Viva Hamburg (Schulzweg 4) dann ganz arbeitnehmer*innenfreundlich. Wir wünschen viel Spaß! gaypartyhamburg.de

