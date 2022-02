Staatlich geprüft: Dragon Sauna & Spa

In den Reportagen des Titelthemas „Cruising Corona: Die Rückkehr der Sitte" der Herbstausgabe von hinnerk 2020 wurde gezeigt wie Sexarbeit im Speziellen und Sexualität im Allgemeinen unter #Covid19 wieder einmal moralisch negativ aufgeladen wurde, wie Angst vor Krankheit dazu genutzt wurde, ungeliebte sexuelle Freiheiten des Einzelnen dem staatlichen Zugriff und der Reglementierung zuzuführen.

Lockdowns, Schließungen, Tanzverbote – für ältere schwule und bisexuelle Männer waren die letzten zwei Jahre beim Versuch ein Szeneleben zu führen von mannigfaltigen Déjà-vus einer gar nicht so fernen Vergangenheit geprägt. Erinnerten doch auch in Hamburg vereinzelte Vorfälle an die Verfolgung unter dem Paragrafen 175 (hinnerk berichtete. Obwohl besonders die Saunen in Nordrhein Westfalen starken staatlichen Gängelungen ausgesetzt waren (männer* berichtete), überwiegen in der Gesamtschau doch die Geschichten von Zusammenarbeiten und zusammen Durchhalten.

Das Team der Dragon Sauna & Spa war hier jederzeit ganz vorne mit dabei und unternahm aufwendigste Maßnahmen, um den Betrieb dieses wichtigen Schutzraumes für Männer, die Männer lieben aufrecht zu erhalten. Und das zahlt sich aus: Am 9. Februar fand eine Corona-Kontrolle statt, die – soviel sei vorweg verraten – mit Prädikat Superplusgut beendet wurde. Auf Facebook freut sich das Team:

Liebe Gäste und Freunde der Dragon Sauna, vor einigen Tagen haben wir völlig unerwartet und überraschend Besuch von acht Beamten der Hamburger Polizei bekommen. Es handelte sich um eine Routine Kontrolle zur Überprüfung der Einhaltung von Corona Maßnahmen. Unter Berücksichtigung der Datenschutzmaßnahmen wurden von allen Gästen und Mitarbeitern die Personalien und Impfnachweise überprüft. Anschließend wurden alle in unserem Betrieb getroffenen Hygiene- Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 genauestens geprüft. Das Endergebnis war ein kompletter Erfolg, sodass wir unsere Tätigkeit ohne jegliche Komplikationen fortsetzen konnten. Das ist der Beweis, dass wir mit Eurer Hilfe in der Dragon Sauna, in den letzten zwei Jahren der Pandemie, alles richtig gemacht haben. Alle Unannehmlichkeiten, die unsere Gäste bei den Einlasskontrollen miterleben mussten, bewiesen sich als notwendig und richtig. An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Besuchern recht herzlich bedanken.

Lust auf Sauna und Wellness? Dann ab in die Dragon!