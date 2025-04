Stars, Premieren & Freikarten: Das 17. Hamburger Theater Festival

Das 17. Hamburger Theater Festival präsentiert eine handverlesene Auswahl der aktuell aufregendsten Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Erlebt Schauspielgrößen wie Caroline Peters, Wolfram Koch, Kathrin Angerer, Martin Wuttke, Marie Rosa Tietjen und viele mehr live auf den Hamburger Bühnen. Unter dem Motto „Theater passiert in Hamburg!” erwartet euch ein vielfältiges Programm voller starker Stücke und unvergesslicher Abende.

Politischer Thrill zum Auftakt: Sartres „Die Schmutzigen Hände”

× Erweitern Foto: Armin Smailovic Die Schmutzigen Hände

Den Startschuss gibt am Freitag, den 2. Mai (und Sa., 3. Mai, jeweils 19 Uhr) im Thalia Theater ein echter Klassiker mit brandaktueller Relevanz: Jean-Paul Sartres „Die Schmutzigen Hände” (1948) in einer gefeierten Inszenierung des Schauspielhauses Zürich unter der Regie von Jan Bosse. Der große Wolfram Koch, bekannt aus Theater, Film und als ehemaliger Tatort-Kommissar, brilliert als erfahrener Politiker Hoederer, dessen pragmatische Pläne auf den Widerstand des jungen Idealisten Hugo (Steven Sowah) treffen. Ein zeitloser Politthriller über Macht, Moral und die schmutzigen Kompromisse, die Politik oft erfordert. Die Kritik lobt Kochs „unwiderstehlichen Charme” (Tages-Anzeiger) und die spannungsgeladene Inszenierung.

Highlight: Am 2. Mai um 18 Uhr gibt es eine kostenfreie Einführung mit Regisseur Jan Bosse und Dramaturg David Heiligers (begrenzte Plätze!).**

Queer-Tipp & letzte Chance: René Polleschs Gedankenwelten

Unser besonderer Tipp außer der Reihe und eine vermutlich unwiederbringliche Gelegenheit: Erlebt am Dienstag, den 13. Mai (und Mi., 14. Mai, jeweils 19 Uhr) im Deutschen Schauspielhaus René Polleschs „ICH WEISS NICHT, WAS EIN ORT IST, ICH KENNE NUR SEINEN PREIS (MANZINI-STUDIEN)”. Nach dem Tod des Kult-Regisseurs im Februar 2024 dürfen seine über 200 Stücke nur noch als von ihm selbst inszenierte Werke gezeigt werden. Diese Produktion der Volksbühne Berlin (ursprünglich Schauspielhaus Zürich) mit den Pollesch-Experten Kathrin Angerer, Marie Rosa Tietjen und Martin Wuttke ist eine seltene Chance, seinen einzigartigen, assoziativen und oft schreiend komischen Stil zu erleben. Erwarten Sie kein klassisches Stück, sondern ein „entspanntes kollektives Nachdenken auf der Bühne” (TAZ) über Kunst, den „Knacks im System” und das Leben selbst – „intelligent und unterhaltsam” (FAZ).

Highlight: Am 13. Mai um 18 Uhr gibt es eine kostenfreie Einführung mit Dramaturgin Anna Heesen (begrenzte Plätze!).**

Beziehungskomödie zum Finale: „Egal” mit Caroline Peters

× Erweitern Foto: Monika Rittershaus Egal

Zum Abschluss am Mittwoch, den 25. Juni (und Do., 26. Juni, jeweils 19 Uhr) im Deutschen Schauspielhaus erwartet euch ein komödiantisches Feuerwerk aus Wien: Caroline Peters, Star aus „Mord mit Aussicht” und gefeierte Bühnenschauspielerin, kehrt in Marius von Mayenburgs Stück „Egal” zurück nach Hamburg. An der Seite von Michael Wächter spielt sie in dieser Produktion des Burgtheaters eine erfolgreiche Ingenieurin, deren Mitbringsel für den Gatten (der sich um Haushalt und Kinder kümmert) eine irrwitzige Debatte über Rollenbilder, Liebe und Beziehungswahnsinn auslöst. Die Kritik jubelt über eine „hinreißende Komödie” (Kurier) und das „fabelhaft lustige” Spiel des Duos (Süddeutsche Zeitung). Regie führt Thomas Jonigk.

➡️ hamburgertheaterfestival.de



** Wichtiger Hinweis zu den Einführungen: Die Plätze sind kostenfrei für Karteninhaber der Vorstellung am selben Tag, aber stark begrenzt. Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da bei vollen Räumen aus Sicherheitsgründen kein weiterer Einlass gewährt werden kann.