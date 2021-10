Szenechronist und Künstler Rüdiger Trautsch verstorben

Er war lange Jahre DER Chronist der Hamburger Schwulenpartyszene: Der Fotograf und Zeichner Rüdiger Trautsch ist im Alter von 75 Jahren in seiner Geburts- und Heimatstadt Hamburg verstorben. Wir dokumentieren die Mitteilung aus Hamburgs queerem Radio Pink Channel:

Am Dienstagnachmittag, den 20. Oktober 2021, ist der Fotograf Rüdiger Trautsch im Alter von 75 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Rüdiger wurde am 23. Mai 1946 in Hamburg geboren. Er hat sowohl an der Hochschule für Gestaltung in der Armgartstrasse als auch an der Hochschule für Bildende Künste am Lerchenfeld studiert und später mit seinem damaligen Partner Ken Hall ein Fotostudio eröffnet. Es lag unweit des legendären Klubs FRONT, wo er unzählige Fotos machte.

Trautsch fotografierte sehr viel in der Hamburger Queer-Community und porträtierte auch Künstler wie Andy Warhol und Robert Mapplethorpe. In seinen letzen Lebensjahren verlegte er seine künstlerische Tätigkeit zunehmend auf das Zeichnen. Rüdiger Trautsch hat seinen fotografischen Nachlass dem Schwulen Museum in Berlin vermacht.

Lieber Rüdiger - komm gut über die Regenbogenbrücke!