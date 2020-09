Textil-Pop-Art von Envie

In Hamburg lebt und arbeitet der Modedesigner Envie. Hier sind seine neusten Kreationen.

„Die Oberteile kann man nur auf Anfrage bei mir bekommen. Die werden dann extra erst produziert“, verrät der aus Freiburg kommende Wahlhamburger Designer über die hier abgebildete Mode. Auch die Umsetzung der Modestrecke zeigt, dass sich Envie als Künstler begreift, es seien „aufwendige Bilder“, nicht nur ein Modeshooting.

„Das sind echte Kunstwerke und du solltest wissen, dass ich die Methode an all den Bildern verwendet habe, die auch für Madonnas 1993 ‚Rain‘-Video verwendet wurde, um eine besondere Ästhetik zu erzielen, also erst Schwarz-Weiß, dann wieder in Farbe zurückeditieren mit mehreren Schichten übereinander ...“