Tief im Wald – mitten in Hamburg!

Foto: Alexandre Miguel Maia Wümme Unterholz , Lüneburger Heide, 2015

Foto: Alexandre Miguel Maia Lüneburger Heide Osterheide, Lüneburger Heide, 2015

Alexandre Miguel Maia lässt uns eintauchen in dichte, mystische Wälder, zeigt uns verwunschene Moore, die den Wald unterjochten und frisches Grün in dunklen Forsten. Der Wald hat viele Gesichter, die Ausstellung zum Buch zeigt uns einige der besonders schönen.

Über das Buch „Enter the Forest“ verrät der Verlag: „Der Fotograf durchwanderte wiederholt zu verschiedenen Wetterbedingungen, Tages- und Jahreszeiten deutsche Feuchtbiotope, Heidelandschaften, Misch-, Nadel- und Bergwälder – die Veränderung der Atmosphäre stets im Fokus. Jedoch ist nicht nur das Phänomen der Waldeinsamkeit Merkmal dieser Bildserie, sondern auch die Blickerweiterung auf Klima und Umweltbewusstsein. Der Gedanke an das gefährdete Naturreich findet seine Umsetzung in der Produktion des Buches – gedruckt auf zertifiziertem Recyclingpapier und hergestellt in Deutschland“.

Ein wunderbarer Bildband, 128 Seiten dick, der als moosige Weltflucht dienen kann, der zur Ruhe kommen lässt und blattrauschend das Gedanken-Stress-Karussell im Kopf beendet. Das Buch (ISBN 978-3-96900-103-5) und die Ausstellung in Hamburg machen Lust, die Natur zu entdecken, sich von Social Media loszueisen und die Umwelt zu erfahren.

27.9. – 2.10., „Enter the Forest“ – Alexandre Miguel Maia, Grindel Pop-Up-Raum, Grindelallee 129, Hamburg, www.kehrerverlag.com