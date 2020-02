Soul-Rock'n'Roll-Diva Tina Turner

× Erweitern Foto: Stage Entertainment Tina Turner Die reale Tina Turner bei den Rehearsals zum Musical Tina in Hamburg

Foto: M. Harlan / Stage Entertainment Tina Turner Musical

Ike & Tina Turner landeten in den 1960ern und 1970ern Hits wie „River Deep – Mountain High“ und „Nutbush City Limits“, hatten aber auch viele Rückschläge, die sich dann zu echten Schlägen auf Sängerin Tina entwickelten.

Tina Turner tat das einzig Richtige und trennte sich. Für das Album „Tina Turns the Country On!“ wurde sie dann gleich mit einem Grammy belohnt, der weltweite Durchbruch kam aber zehn Jahre später mit dem Album „Private Dancer“ und dem Überhit „What's Love Got to Do with It“. Es folgten bis zum Rückzug 2004 große Hits, die bis heute in der Szene und im Radio zu hören sind, „Typical Male“, „GoldenEye“, „When the Heartache Is Over“ und „The Best“. Das Musical im Stage Operettenhaus am Spielbudenplatz ist eine musikalische Würdigung der Diva und Ikone der Emanzipation!

Tina – Das Tina Turner Musical, Hamburg, Stage Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, U St. Pauli, bis September 2020, www.musicals.de