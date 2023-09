Uebel & Gefährlich: Moonbootica live

Foto: @moonbootica_official Die grooooßen Füße der DJs passen oft nur in Moonboots

Die beiden Nord-House-Meister KoweSix und Tobitob legen demnächst im Hamburger Klub Uebel & Gefährlich los, um Hamburg aus der herbstlichen Hanse-Ruhe zu bassbumsen.

Zusammen mit Marten Hørger werden die zwei Coolen am 11.11. um – padam! – 11 Uhr nachts für beste Beats und den ein oder anderen Klubhit sorgen. Ebenfalls mit dabei sind Quiet&Listen sowie Neal Porter.

Über das Duo: Schon seit 1999 sind die Musiker, DJs und Produzenten erfolgreich am Start. Klubhits wie „We 1,2 Rock / Roll the Dice“, „Listen“, „Come and Get It“, „Work Your Body“ oder auch „Beats & Lines“ gehören zu (queeren) Partys wie die Reeperbahn zu Hamburg. Die beiden mit den großen Füßen (daher der Name: Die Füße von DJs KoweSix und Tobitob passen oft nur in Moonboots) wissen einfach, wie man House und Dancefloor so komponiert, dass die Leute auf die Tanzfläche rennen. Am 11. November kann #mensch die bärtigen Künstler live erleben. Wir sind gespannt!

11.11., Moonbootica live, Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, Hamburg, 23 Uhr, Karten bekommst du hier