Uebel & Gefährlich – „Felicia’s House of Diamonds“

× Erweitern Fotos: @felicias_house_of_diamonds, M. Rädel Felicia‘s House of Diamonds, Hamburg Wenn in Hamburg: Hafen, Reeperbahn und Schanze sollten besucht werden!

Expand Foto: M. Rädel Die Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel Die Rote Flora ist eines der Wahrzeichen der Schanze. Und die „Bürgermeisterin“ der Schanze ist – so ist zu lesen – Felicia Diamond

Hamburg kann Party! Am Samstag ist es so weit, dann öffnen sich die Pforten im Uebel & Gefährlich für die vierte Ausgabe der – so die Veranstalter*innen – „aufregendsten Indie-Pop-House-Dance-Queer-Party der ersten (und einzigen) Bürgermeisterin der Schanze: Felicia Diamond“.

Versprochen wird bei „Felicia‘s House of Diamonds“ die „‚most fu*king delicious’ Dragshow, die Hamburg zu bieten hat“. Oha. Na, so viel Selbstbewusstsein muss einen Grund haben! Finde heraus, ob alles stimmt, am 24.8. im Uebel & Gefährlich. Einlass ist ab 22:59 Uhr, angekündigt werden unter anderem Amanda Lestrange, Dagmar Bardeaux und Raj Rouge. (Leider) gilt ein „striktes Fotoverbot“. www.uebelundgefaehrlich.com

