Über alle Grenzen

Wie kann ein Festival gleichzeitig mit Fußball, Intimitäts-Coaching und Madonna zu tun haben? In dem es sich viel Zeit lässt – und so ziemlich jeden Rahmen sprengt. Genau wie das Internationale Sommerfestival, dessen dreiwöchiges Programm mal eben 19 Bühnenproduktionen, satte 37 Konzerte, 12 Lesungen und sechs Ausstellungen umfasst.

× Erweitern Foto: Mohammad Poori Antonya Silva

Das alles wird ab dem 9. August das „internationale Zentrum für schönere Künste“ Kampnagel wieder zum unbestrittenen Kulturmittelpunkt Hamburgs machen. Seit der Gründung Mitte der 1980er Jahre zählt das Internationale Sommerfestival zu den wichtigsten und größten europäischen Festivals für zeitgenössische performative Künste und wird seine innovative Vielfalt auch in diesem Jahr mit einem Programm, das einen besonderen Fokus auf die Verschränkung von Popkultur und Avantgarde legt, unter Beweis stellen. Extreme sind willkommen und neue Synergien ergeben von selbst, denn die Ausweitung von Genregrenzen bis hin zu deren Auflösung erzeugen einen besonderen Reiz.

× Erweitern Das komplette Programm zum Download: ➡️ Programmheft als PDF

Dank vielfältiger Arbeiten von Künstler*innen, die sich mit Themen der Gegenwart beschäftigen und radikale ästhetische Sprachen sprechen, wird das Entdecken neuer Horizonte ganz einfach sein. Ob Videokunst oder Ballett, Popkultur und Literatur, Gospel-Chor oder Ethno-Jazz – wirklich jeder wird hier eine Veranstaltung für sich finden. Zu den Highlights gehören die multimediale Performance über afrokubanische Kultur und Empowerment in der Diaspora von Antonya Silva, die Auftritte des Bossa- und MPB-Meisters Marcos Valle und des Techno-Urvater Jeff Mills, sowie der Eröffnungsabend mit (LA)HORDE, die unter anderem Choreographien für Madonna entwickeln und hier mit dem Ballet national de Marseille arbeiten. Den Schlusspunkt werden Graindelavoix in der Elbphilharmonie mit einer Erdbebenmesse aus dem 16. Jahrhundert setzen. Wer in diesem Sommer also Urlaub außerhalb von Hamburg macht, ist selber Schuld. *Christian K.L. Fischer

➡️ 9. August bis 27. August, www.kampnagel.de